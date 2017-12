Samur: “Belediye başkanlığı vakit geçirme yeri değildir”

Polisevi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, “Zaman çok hızlı akıyor. Onun için bir saniyenin bile vebali var. Geriye döndüremiyorsunuz zamanı durduramıyorsunuz. Onun için zamanı çok iyi kullanmak gerekiyor. Belediye başkanlığı vakit geçirme yeri değildir. Yerel yönetimlerde halk size 5 yıllık bir yetki veriyor. İsterseniz o yetkiyi tespih çekerek de geçirebilirsiniz, hizmet yaparak da. Biz halkın hizmetinde bulunmayı yeğledik. Ben iki dönemdir bu görevi yapıyorum. 8.5 yıl geride kaldı. Onun için ne yaparsak memleketimiz için, Karamanımız için, ülkemiz için çok kıymetli. Çünkü biz belli bir süre sonra yok olacağız. Amacımız geride hoş bir seda bırakabilmektir. Bende Sarıveliler’de Karacaoğlan’ın diyarında halka hizmet etmeye çalışıyorum. Belediyemizin İller Bankasının geliri dışında bir geliri yok. İlçemizin kalkınması, gelişip büyümesi için gece gündüz demeden bir çaba sarf ediyoruz ekibimle birlikte. İlçemiz Ermenek, Taşkent, Alanya üçgeninde. Alanya’ya 80 kilometre, Ermenek’e 40, Taşkent’e 30, ilimiz Karaman’a da kuzeyden gelirsek 180, güneyden gelirsek Mut üzerinden 220 kilometre. Sarıveliler Belediyesinin temel sorunlarını çözdük. Ben iktidar partisine mensup bir belediye başkanıyım. Şimdi Sayın Reisi Cumhurumuzda Belediye başkanlığından gelen bir kişi. Bakın bu ülkeye yön veriyor. Dışarıda bu ülkeyle uğraşan bir sürü dış güçler var. Bunlara dost demek doğru değil. Ama ne söyleme noktasında da düşünmek lazım. İçerde de muhaliflerimiz var. Ama her Türk vatandaşının temel amacı bu ülkeyi kalkındırmak olmalı. Bizde Karacaoğlan’ın diyarında verilen yetkiyi en iyi şekilde kullanma adına çalışıyoruz. En son yaptığım hizmet bu yıl üst yapı çalışmalarıydı. Sarıveliler’i sevmek, düşünmek, çalışmak ve üretmektir. Her yer böyle. Sarıveliler’de aylık zorunlu giderimiz 260 bin lira. Ama bize İller Bankasından gelen para bu ay 110 bin lira. 150 bin lira açığımız var. Personelin maaşını ödeyemeyince huzursuz oluyorsun. Bakınız bir haftadır uykularım kaçıyor. Sebebi şu. Bizim ilçemizin coğrafi konumu açısından iki tarafından dere geçiyor. O dereyi ıslah ettirmek için DSİ’ye başvurmuştuk. Islah çalışmalarına başlandı. Şimdi ıslah edilen o dereden dolayı ilçede bir heyelan oluştu. Bir haftadır uykularımın kaçmasının sebebi buna bir çözüm oluşturulamazsak, önleyemezsek ilçe belli bir süre sonra aşağıya kayacak. Onun için tüm devletin kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdik. Valimizi, Bakanlarımızı, Başbakanımızı, Kaymakamımızı herkesi bilgilendirdim. İnşallah onu da el birliğiyle çözeceğiz. Sarıveliler’de vatan doğduğun yer değil, doyduğun yer. Sarıveliler’de doğan, doyamayıp da dışarı çıkan İzmir’e, İstanbul’a, Antalya’ya giden gençlerimiz var. Biz onları şimdi yavaş yavaş geri döndürmeye başladık. Belediyecilik sadece alt yapı, yol su ve benzeri şeyleri yapmak değildir. Belediyecilik topluma yön vermek demektir. Belediyecilik sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ben Cuma günleri halkla buluşuyorum. Onların sorunlarını dinliyorum. İletişim kanallarımı hep açık tutuyorum. Herkes üzerine düşeni yaparsa inanın bu ülke dünyada kısa bir zamanda bir numara olur. Biz Sarıveliler’de 100 yılda yapılacak hizmetleri çok şükür 8,5 yılda yaptık. Param mı var yok. Ama her şey parayla olmuyor. İlçede tekstil atölyesi kurdum. Şuan 100 kişi orada istihdam ediliyor. Kumaş İstanbul’dan geliyor. Elbise oluyor geri gidiyor. Kavaktan istiridye mantarı üretiyoruz. Hazır beton tesisi kurduk. Hiç paramız olmadan krediyle bir şirket kurduk. Şuan hazır beton üretiyoruz. İlçemizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşın derdiyle dertleniyoruz” dedi.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur’a, toplantının sonunda bir basın mensubunun İYİ Partiye geçeceği yönünde çıkan söylentileri sorması üzerine, “Bana gelen bir teklif yok. Gelmesi de mümkün değil. Çünkü ben AK Parti’ye mensup bir belediye başkanıyım ve partimle onur ve gurur duyuyorum. Hiçbir yere de geçme gibi bir durumum söz konusu bile olamaz” diye konuştu.