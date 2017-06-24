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24 Haziran 2017 12:58

Sarıveliler Belediyesi 32 çocuğu sünnet ettirdi

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, Karacaoğlan ve Yayla Şenlikleri kapsamında 32 çocuğu sünnet ettirdi.

Sarıveliler Belediyesi 32 çocuğu sünnet ettirdi

24 Haziran 2017 12:58


Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, sünnet olan 32 çocuğu ziyaret ederek, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Korkularını yenmek için çocuklarla sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Samur, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz arasında ücretsiz sünnet hizmetimiz de yer alıyor. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirerek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sarıveliler belediyesi olarak bundan sonra da ücretsiz sünnetlerimiz devam edecek. Sünnet, hem dinimizin, hem de geleneğimizin bir gereğidir. Erkek çocuklarımızın hayatında, birkaç özel ve önemli an vardır. Askerlik gibi, sünnet de bu özel ve kutsal zamanlardan biridir. Biz, sünnet olan çocuklarımızın geriye baktıklarında bugünkü resimlerinde yer alacağımız için mutluluk duyuyoruz. Erkekliğe ilk adım atan tüm çocuklarımızın vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni ediyor, gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımıza ve ailelerine geçmiş olsun” dedi.




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