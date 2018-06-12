Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 18:19

Sarıveliler doğalgaz istiyor

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur, her geçen yıl nüfusu hızla artan ilçelerinin doğalgazı hak ettiğini söyledi.

Sarıveliler doğalgaz istiyor

12 Haziran 2018 18:19


Karaman’ın Ermenek’ten sonra ikinci büyük ilçesinin Sarıveliler olduğunu belirten Samur, “Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarıveliler, kısa süre içerisinde Alanya’nın arka bahçesi gibi olacak. Şuan ilçemizin nüfusu 5 binin üzerine çıkmış durumdadır. Hedefimiz ise 3 yıl içinde ilçenin nüfusunu 15 bine ulaştırmaktır. Yeni açılan işyerleri ve tekstil atölyeleri sayesinde nüfus artışımız hızla artmaya başladı. Şuan baktığımızda ilçemizde 450 kaloriferli daire bulunmaktadır. Yeni yapılan konutlarla birlikte bu sayı iyice artacak. Ermenek’ten sonra Kazımkarabekir ilçemizin de doğalgaza kavuşacak olması bizleri de heyecanlandırdı. Ben buradan bu iki ilçemizin doğalgaza kavuşmasında büyük katkıları olan Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler de Sarıveliler olarak doğalgazı hak ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç