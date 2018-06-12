Sarıveliler doğalgaz istiyor

Karaman’ın Ermenek’ten sonra ikinci büyük ilçesinin Sarıveliler olduğunu belirten Samur, “Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarıveliler, kısa süre içerisinde Alanya’nın arka bahçesi gibi olacak. Şuan ilçemizin nüfusu 5 binin üzerine çıkmış durumdadır. Hedefimiz ise 3 yıl içinde ilçenin nüfusunu 15 bine ulaştırmaktır. Yeni açılan işyerleri ve tekstil atölyeleri sayesinde nüfus artışımız hızla artmaya başladı. Şuan baktığımızda ilçemizde 450 kaloriferli daire bulunmaktadır. Yeni yapılan konutlarla birlikte bu sayı iyice artacak. Ermenek’ten sonra Kazımkarabekir ilçemizin de doğalgaza kavuşacak olması bizleri de heyecanlandırdı. Ben buradan bu iki ilçemizin doğalgaza kavuşmasında büyük katkıları olan Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler de Sarıveliler olarak doğalgazı hak ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.