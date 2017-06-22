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22 Haziran 2017 11:16

Sarıveliler halkı belediyenin iftarında biraraya geldi

Karaman’ın Sarıveliler Belediyesi tarafından halka iftar yemeği verildi.

Sarıveliler halkı belediyenin iftarında biraraya geldi

22 Haziran 2017 11:16


İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, “Öncelikle tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hem kaynaşmamıza vesile olması anlamında hem de birlik ve beraberliğimizin sergilenmesi anlamında önemli iftarlardan birisidir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlara ve Kadir gecelerine ulaşırız. Davetimize icap eden bütün konuklarımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.


Anıt Alanında verilen iftar yemeğine, Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık, Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkçı, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, Başyayla Belediye Başkanı Şerafettin Bulgurcu, daire müdürleri ile şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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