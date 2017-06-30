Sarıveliler’de Karacaoğlan Konferansı düzenlenecek

düzenlenen Karacaoğlan ve Yayla Şenlikleri’nde “Karacaoğlan Konferansı” düzenlenecek.

7 Temmuz 2017 Cuma günü Sarıveliler Belediyesi Lütfi Elvan İş Merkezi Toplantı Salonunda iki oturum halinde gerçekleşecek olan konferans hakkında bilgi veren Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, "Konferansta Karacaoğlan’ın hayatı, felsefesi ve öğretileri, Karacaoğlan’ın Taşeli platosu turizm ve kültürel yaşamına katkıları, Karacaoğlan’ın uluslararası bir şahsiyet olarak dünyada tanınmasına yönelik uluslararası alanda yapılabilecek çalışma ve faaliyetler konuşulacak” dedi. Başkan Samur, protokol konuşmalarıyla başlayacak olan konferansa konuşmacı olarak Dr. Hakan Akbulut, Prof. Dr. Mehmet Akgül, Dr. Ahmet Akman, Doç. Dr. Abdulgani Arıkan, Doç. Dr. Bilgihan Gülcan, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami Özsoy, Doç. Dr. Berdi Sarıyev, Dr. Ahmet Hakan Yılmaz ve Gülce Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ceylan’ın katılacağını belirtti. Konferansın, Karacaoğlan’dan saz ve şiir dinletisi ile sona ereceğini kaydeden Belediye Başkanı Hayri Samur, konferansa herkesi davet etti.