Sarıveliler’de Karacaoğlan ve Yayla Şenlikleri yapıldı

İki gün süren şenliklere, Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık, Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkçı, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Şenlikler protokol üyeleri tarafından Sarıveliler Belediyesine alınan yeni araçların hizmete sokulması ve belediye tarafından yaptırılan iş merkezi ve konutların açılışıyla başladı. Protokol üyeleri daha sonra törenin yapılacağı Anıt Meydanına geçti. Mehter takımının gösterisiyle başlayan şenlikte konuşan Belediye Başkanı Hayri Samur, "Sarıveliler’de Karacaoğlan’ın diyarında yapılacak çok işler ve hizmetler var. Ben her zaman şunu söylüyorum, siyaset yerelden genele gitmelidir. Yerel yönetimler canlanmalıdır. Her geçen gün köylerin, kasabaların ve ilçelerin nüfusu, istihdamdan dolayı azalmaktadır. Bu ülke için bir tehdittir. Bunu ortadan kaldırma adına bizlerin neler yaptığı ortadadır. Ben Sarıveliler’e belediye başkanı olduğumda, Sarıveliler’de 23 tane hemşehrim sosyal güvenlik sistemine tabiydi. Ama bugün baktığımızda 526 hemşehrimiz sosyal güvence kapsamındadır. Bununla ne kadar övünsek azdır. Belediye başkanlığı yatma ve vakit geçirme yeri değildir. Ahbap çavuş ilişkilerinin ön plana çıkarıldığı yerler de değildir. Belediye başkanlığı bilmekten geçer, görmekten geçer, çalışmaktan geçer. Bunları yapamıyorsanız hiçbir anlamı yoktur. Bizim düsturumuz şudur; geride eser bırakmaktır. Sizlerin desteğiyle iki dönemdir Sarıveliler’de belediye başkanlığı yapıyorum. Beni ata bindirdiniz, kılıcımı çektirdiniz, bunun tek anlamı vardı, o da bu bölgedeki geri kalmışlığı ortadan kaldırmak için tekrar bana yetki verdiniz. Ben de bu sorumluluk duygusu içerisinde gecemi gündüzüme katarak, yakınlarımı ihmal ederek bu memlekete neler yapabiliriz, insanların duasını nasıl alabiliriz diye gayret ettim. Belediye olarak İller Bankasından gelen gelirin dışında bu coğrafyada herhangi bir gelirimiz yoktur ve yok denecek kadar da azdır. Ben buradan bize desteklerini hiç esirgemeyen Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan başta olmak üzere Milletvekillerimiz Recep Konuk ve Recep Şeker ile herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık’ın yaptığı kısa selamlama konuşmasının ardından, ilçede 5 yıl görev yapan kamu personeline fahri hemşehrilik beratı ile şenliğe katılan protokol üyelerine birer teşekkür plaketi verildi. Şenlik belediye tarafından sünnet ettirilen 32 çocuğa çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.