Şehit Oğuzhan Küçük için ailesi ölüm yıldönümünde mevlit okuttu

Mevlitte anne Şerife ile baba Alaaddin Küçük duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük ailesi oğulları Oğuzhan Küçük’ün şehit oluşunun birinci yıldönümü nedeniyle mevlit programı düzenledi. Zembilli Ali Efende Mahallesindeki baba ocağının yanında bulunan 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen mevlite il protokolü ile Karaman halkı büyük ilgi gösterdi. Mevlit programı öncesinde davetlilere etli pilav ve ayran ikram edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

“Mevlitte oynanan tiyatro şehit annesi ve babasını ağlattı”

Mevlit programının sonunda bir grup genç, hazırladıkları tiyatro oyununu oynadı. Gençlerin oynadıkları tiyatro oyununun konusu Oğuzhan’ın askere uğurlanması ve şehit haberinin askeri yetkililer tarafından aileye haber verilmesi olunca, ilgiyle izlendi. Oyunu ilgiyle izleyerek o günleri tekrar yaşayan anne Şerife ile baba Alaaddin Küçük, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadılar. Tiyatro oyununun sonunda oyuncular anne Şerife ve baba Alaaddin Küçük’ün yanına giderek bizlerde sizin birer evlatlarınız diyerek ellerini öperek sarıldılar.

"Şehit oğlunun mezarını ziyaret ederek dua etti”

Mevlit programının sabahı baba Alaaddin Küçük, ilk olarak şehit oğlu Oğuzhan Küçük’ün mezarını ziyaret etti. Baba Küçük, Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan Askeri Şehitliğe geldi. Burada ilk olarak şehitlikteki tüm şehitler için dua eden baba Küçük, daha sonra oğlunun mezarının başına giderek burada asılı olan Türk bayrağını öptü ve oğlu için tekrar dua etti. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramının üçüncü günü Oğuzhan’ı bu vatan uğruna şehit verdik diyen baba Alaaddin Küçük, “Bayram günü böyle bir haber almak bizi hem üzdü, ama üzdüğünden fazla da gururlandırdı. Çünkü, vatan uğruna şehadete ulaştı. Bu bizi asla bir üzüntüye veya herhangi bir başka bir şeye sevk etmedi. Dünde şehadetinin yıldönümü olduğu için Oğuzhan ile birlikte Karaman’daki, Afrin’de, Diyarbakır’da, Hakkari’de şehit olan tüm diğer şehitlerimizi de anarak onlar içinde bir mevlit programı ve bazı etkinlikler düzenledik. Sağ olsunlar Karaman halkı da Oğuzhan’ın şehit törenine iştirak ettikleri gibi yine vefalı davranarak bizleri yalnız bırakmadılar. Şehitlerimizi hem anmak hem de unutturmamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Allah’a şükür yine şehadet gerektiğinde çocuklarımız ve kendimiz de bu vatan için her zaman buna hazır olduğumuzu söylemek isterim” dedi.

Alaaddin Küçük, polis şehitliğini de ziyaret ederek buradaki şehit polisler içinde dua etti.

“Her şehit verildiğinde vatanın tapusu bir kez daha perçinleşiyor”

Mevlit programının sonunda gençlerin oynadığı tiyatro oyununda kesinlikle üzüntüden ağlamadıklarını belirten Alaaddin Küçük, “Bu memlekette böyle duyarlı gençlerin olduğunu görmek, şehitleri unutturmamak için bir çaba içerisinde emek harcamaları, tiyatro sergilemeleri bizleri o kadar çok mutlu etti ki bu mutluluk gözyaşlarıydı. Ben şehit babası olarak gerçekten gurur duydum. Her şehit verildiğinde vatanın tapusu bir kez daha perçinleşmiş oluyor. Bizim de buna katkımız olduğundan gururlandık. O sevinç gözyaşlarıydı aslında. Asla bir üzüntü değildi. Hiçbir zaman vatan için çocuğumuzun şehadete ermesinden üzüntü duymadık” diye konuştu.

“Nüfus kayıt örneğinde oğlumun bilgilerinde ölü yazması beni çok incitti"

Nüfus dairesinde yaşadı bir olayın tüm şehit aileleri adına kendisini çok incittiğini dile getiren şehit babası Alaaddin Küçük, “Resmi bir evrak lazım olduğu için nüfus kayıt örneği almam gerekti. Nüfus kayıt örneğini alınca tüm aile bireylerinin orada bilgileri yazıyor ve şehadete eren Oğuzhan Küçük oğlumun bilgilerinde ölüm tarihi ve ölü yazınca Nüfus Dairesi adeta benim üzerime çöktü gibi hissettim ve beni çok incitti. Eminim sadece beni incitmemiştir, tüm şehit ailelerini bu bilgi incitir. Orada ölü yazmasının yerine şehit diye yazması daha uygun olurdu. Bütün şehit aileleri böyle olmasını ister. Şehit aileleri zaten her zaman fedakardır ve devletten bir şey istemezler. Bunu da istememişlerdir eminim ama ben bunu dillendiriyorum. Nüfus kayıt örneklerinde bu ibarenin kalkması gerektiğine inanıyorum ve yetkililerden bunun düzeltilmesini çok istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında bunu duysa ben eminim derhal çözer. Umarım duyar. Şehadete değer veren birisi ve şehit aileleri ile birebir ilgilenen bir kişidir” diye konuştu.

Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük, 26 Haziran 2017 yılında görev yaptığı Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olmuştu.