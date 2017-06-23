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23 Haziran 2017 14:47

Seksenler dizisi oyuncuları belediyenin Ramazan programına katıldı

Karaman Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde TRT’de yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncuları sahne aldı.

Seksenler dizisi oyuncuları belediyenin Ramazan programına katıldı

23 Haziran 2017 14:47


Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Seksenler dizisinin oyuncuları sahne alarak birbirinden güzel parodileri ve anlattıkları eski ramazanlara ait anıları ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dizide rol alan Bekçi Bekir (Hacı Ali Konuk), Pastacı Sami (Berat Yenilmez), Balıkçı İdris (Tahsin Taşkın), Seyfi (Kemal Kuruçay) ve Kasap Bahtiyar (Faruk Sofuoğlu) yaklaşık 1,5 saatlik programda yaptıkları espriler ile izleyenleri güldürdü. Bekçi Bekir tiplemesi ile tanınan Hacı Ali Konuk’un sahneye çıkması, ilahi ve türkü söyleyerek halkın arasına karışması geceye ayrı bir renk katarken, zaman zaman seyircileri sahneye davet eden ekip, onlarla Evet-Hayır yarışması yaparak şarkı söyletti. Dizide yaşadıkları anılarını seyircilerle paylaşan oyuncular, Karaman’a ikinci kez gelmekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini Karaman halkı ile buluşturan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a teşekkür etti. Seksenler dizisi oyuncuları, güzel bir programın ardından alanı dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı.




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