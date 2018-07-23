Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi götürmekte olan Mehmet Ali İ., yönetimindeki 70 FD 118 plakalı servis minibüsü, kavşakta Perihan K.A.’nın kullandığı 70 ET 352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü kontrolü kaybederek aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada sürücüler ile birlikte servis minibüsünde bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların ağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karaman-Ereğli Karayolunun tek şeridi bir süreliğine kapatıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.