Sokaktan toplanan geri dönüşüm atıkları sanata dönüştü

Karaman'da motif çizim teknikleri eğitimine katılan kursiyerler, sokaklardan topladıkları geri dönüşüm atıklarını sanata dönüştürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde eğitimlerine devam eden tasarımcı ve el sanatları eğitmeni Emine Mümine Aydemir ile motif çizim teknikleri eğitimine katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ve geri dönüşüm konusunda toplumsal çevre bilincinin oluşmasının hedeflendiği sergide, 32 eser yer aldı. Taş Bina Sergi Salonu'nda kursiyerler tarafından çivi, vida, tel, inşaat köpüğü, düğme, jüt ip, taş, şişe, gazete ve yapay çiçek gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler ilk kez sergilendi.

“Amacımız farkındalık oluşturmak”

Açtıkları sergi hakkında bilgi veren Tasarımcı ve El Sanatları Eğitmeni Emine Mümine Aydemir, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sergimizi açtık. Öğrencilerimiz ile düşündük ve böyle eserler çıkarmaya karar verdik. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Çünkü bu eserleri geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturduk. Öğrencilerimiz sanayiden, evlerinden ve hurdalıklardan topladıkları malzemelerden bu eserleri yaptılar” dedi.

Aydemir, konuşmanın sonunda büyük ilgi çeken bazı eserler hakkında da bilgiler verdi.

“Vatandaşlar mutlaka bu sergiyi gezsinler”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle böyle bir serginin açılmasında büyük destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile eğitmenimize çok teşekkür ediyorum. Eğitmenimiz Emine Mümine Aydemir'in Gençlik Merkezi'nde açtığı kursa katılan 20 öğrencimizin birçok dönüşüm malzemesini kullanarak yapmış olduğu bir çalışmadır. Öğrencilerimiz geri dönüşüm konusunda toplumsal çevre bilinci oluşmasının hedeflendiği sergide, birçok çalışmalarını sergileme fırsatı buldular. Vatandaşın atık malzemeleri sanata dönüştürülmüş eserleri mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Ali Osman Bebek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın saygı değer eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesine bizlerde bu çalışmalarımızla katkı sağlamak istedik” diyerek sözlerini tamamladı.