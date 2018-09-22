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Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

Karaman’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

Karaman'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.


Karaman Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde H.H.T.'nin ve M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri H.H.T. ve M.A. isimli şüphelileri 13 gram bonzai ve 2 adet tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.H.T. tutuklanırken, M.A. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için telefonla konuşmadıkları, sadece sosyal medya platformları üzerinden alıcılarla irtibata geçerek satış yaptıkları öğrenildi.

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