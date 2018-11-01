Sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Karaman'da sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Hüseyin Baysal arkadaşlarıyla oynadığı sırada köyün yakınında bulunan ve çilek tarlası sulamak için yapılan 75 santimetre derinliğindeki etrafı toprakla çevrili sulama havuzuna düştü. Küçük çocuk havuzda boğularak hayatını kaybetti. Diğer çocukların giderek ailelerine haber vermeleriyle olay ortaya çıktı. Ailenin 112 Acil Servis ve jandarmaya haber vermesinin ardından köye ekipler sevk edildi. Köye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni cenaze arabasına alınarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen küçük çocuğun babası Kadir ve annesi Zeynettin Baysal ile yakınları gözyaşı döktü. Küçük Hüseyin'in ailenin üç çocuğundan ortancası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.