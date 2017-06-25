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25 Haziran 2017 13:58

Takla atan otomobildeki üç yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 2’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki üç yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

25 Haziran 2017 13:58


Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayrancı-Ereğli karayolunun 5’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Erdem (33) idaresindeki 27 AEK 28 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası ters dönen ve metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Erkan Erdem ile eşi Burcu (32), çocukları Eymen (7), Selen (3) ve Sinem Erdem (1) yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Selen Erdem, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobildeki ailenin Gaziantep’ten Antalya’ya tatile gittiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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