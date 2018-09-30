Tarihi kalenin surları yaz-boz tahtasına döndü

Karaman'ın simgesi olan tarihi Karaman Kalesi, surlarına yazılan yazılar nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyor.

Hisar Mahallesi'ndeki kaleyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, sprey boyayla kalenin surlarına yazılan gelişi güzel yazıları görünce adeta şok oluyor. Surlara bu yazıları yazanlar ise uyarıcı levhaları umursamıyor.

"Karaman'da bulunan diğer tarihi mekanlarda da ciddi anlamda gerekli önlemler alınmıyor" diyen mahalle sakinlerinden Mustafa Çimen, "Kalenin surları tamamen bu yazılarla dolu. Bu durum karşısında sorumsuz insanlara karşı bir tedbir alınması gerekir. Kaleye koyulacak kameralar sayesinde yazıları yazanlar yakalanıp gerekli caydırıcı cezalar verilirse bir daha bunlar olmaz. Bizler dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde buraları gezdirip göstermek istiyoruz. Ben uzun yılar Almanya'da kaldım. Orada tarihi eserler olmadığı halde çok değerli, bizim burada ise o kadar çok olduğu halde maalesef hiçbir değeri yok” dedi.

Ankara'dan Karaman'a oğlunu ziyarete gelen Mustafa Akbayır ise çirkin yazıları görünce çok şaşırdığını söyledi. Akbayır, "Karaman'da görev yapan oğlumu ziyarete geldim. Gelmişken tarihi yerleri de gezeyim dedim. Ancak Karaman Kalesi'ne geldik, kilitli olduğu için içini göremedik. Surlara gelişi güzel yazılar yazılmış. Çok çirkin gözüküyor ve benim de hoşuma gitmedi” diye konuştu.

Karaman Kalesi

Karaman merkezde yer alan Karaman Kalesi'nin 11. yüzyılın sonlarında 12. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülmektedir. Karaman Kalesi, iç içe üç surdan oluşmaktadır. Bunlar dış, orta ve iç kale adlarını almaktadır. Bunlardan biri höyük üzerinde yer alan iç kale sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir. Höyüğün etrafını dolaşan orta kale surlarının bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Selçuklular devrinde yenilenme görmüş, sonraki dönemlerde ise kent Karamanoğulları'nın egemenliğine girdiğinde kentin surları tekrar yenilenmiştir. Osmanlılar 1465 yılında iç kaleyi tekrardan onarmışlardır. Bu onarımlarda daha önce yıkılmış olan yapıların kitabeleri ve mimari parçaları kalenin beden duvarlarında kullanılmıştır. İç kale Bronz, Roma ve Bizans çağlarına ait izler taşıyan bir höyük üzerinde yer alır. İç kale dördü yuvarlak beşi dört köşe olmak üzere dokuz kuleden oluşmaktadır.