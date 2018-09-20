Tarihi Nalıncılar Evi 3 yıllığına üniversiteye tahsis edildi

Şehrin farklı bölgelerindeki kültürel varlıkları aslına uygun şekilde restore ederek şehre kazandıran Karaman Belediyesi, Karaman Kale sınırları içerisinde yer alan Nalıncılar Evi'ni Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine tahsis etti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrenci ve personelinin kültürel faaliyetleri ile üniversite bünyesindeki araştırma ve uygulama merkezlerinin çalışmalarını yürütmek üzere üç yıllığına üniversiteye devredildi. Nalıncılar Evi'nin üniversiteye tahsisi, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül arasında imzalanan protokol ile gerçekleşti. Yapılan protokol ile Nalıncılar Evi'nin her türlü gideri, kullanım sırasında oluşacak bakım ve onarımları, güvenlik tedbirlerinin alınması, çalıştırılan personel ve masrafları üniversite tarafından karşılanacak.