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29 Ağustos 2018 15:24

Ticari araç ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman’da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ticari araç ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

29 Ağustos 2018 15:24


Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 70 BA 593 plakalı hafif ticari araç ile 70 FF 162 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Kaber Bahridi ile yine aynı araçta bulunan Mücahit Türedi, Fatih Ekiz ve Mustafa Köse yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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