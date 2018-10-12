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Tırı devrilmekten ağaçlar kurtardı

Karaman’da yoldan çıkan tırın devrilmesini ağaçlar önledi.

Karaman'da yoldan çıkan tırın devrilmesini ağaçlar önledi.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan aldığı çimentoyu Karaman'a getirmekte olan Hasan Karaca (31), yönetimindeki 70 BG 285 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızla şarampole inerek yan yatan tırın devrilmesini ise yol kenarındaki ağaçlar önledi. Kazada sürücüye hiç bir şey olmazken, tırın dorsesinde bulunan çimento torbaları etrafa saçıldı.


Yan yatan tır yapılan çalışma sonucu olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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