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04 Ağustos 2018 02:01

Tuğba Ekinci, Karaman’da sahne aldı

Karaman’da sahne alan Tuğba Ekinci, hem gaf yaptı, hem de sahne ışıklarının yetersizliğine kızdı.

Tuğba Ekinci, Karaman’da sahne aldı

04 Ağustos 2018 02:01


Bir marketin açılışı nedeniyle düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Tuğba Ekinci, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Konseri sırasında Karaman’a Konya diyen Ekinci’ye bazı hayranları burası Karaman diyerek seslense de, o müziğin sesi nedeniyle duymadı. Sahne ışıklarının yetersiz olmasına da kızan Ekinci, ’İnsanlar beni göremiyor, artık Türkiye’de bu işler baydı‘ diyerek tepki gösterdi. Sahneye mini etekle çıkan Ekinci, özellikle erkek hayranlarının yüreklerini hoplattı. Söylediği şarkıları pleybek olarak seslendiren Ekinci, sahnede yaklaşık 1 saat kaldı. Ekinci’nin söylediği şarkılara zaman zaman eşlik eden hayranları unutulmaz anlar yaşadılar. Konser havai fişek gösterisiyle sona erdi.




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