Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının şampiyonu belli oldu

Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında ‘Türk Halk Müziği Ses Yarışması’ düzenlendi.

Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği yarışmaya 40 yarışmacı katıldı. Yapılan elemeler sonunda ilk 10’a giren finalistler KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda şampiyon olabilmek için bir kez daha performans sergiledi. TRT Ses Sanatçısı Meliha Güneş’in onur konuğu olarak katıldığı final programında müzik öğretmenleri Halil Erbay, Şevki Altan Uyar, Korkut Çoban, Abdülkadir Karataş ve İsmail Hakkı Keçeci jüri koltuğunda oturdu. Final programında Ayşe Duman ‘Çalın Davulları’, Berkant Büyükdağ ‘Devrent Deresi’, Fatma Nur Candan ‘Ayrılık’, Gamze Çalış ‘Kar mı Yağmış’, Veli Geldi ‘İğdeli Yar’, Aykut Oğuz Günseven ‘Sevda Gitmiyor Serde’, Cemil Kocakafa ‘Ahirim Sensin’, Esra Öksüz ‘Mendilimin Yeşili’, Şeyma Nesrin Demirok ‘Çalın Davulları’ ve Eren Toklu ‘Kurusa Fidanın’ şarkılarını seslendirdi.

Birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve dördüncüye 250 TL ödülün verildiği yarışmanın 1.’si Gamze Çalış, 2.’si Cemil Kocakafa, 3.’sü Eren Toklu, 4.’sü Aykut Oğuz Günseven oldu. Türk Halk Müziği Ses Yarışması final programı, ödül ve plaketlerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.