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Tutuşan kuru otlar trafo merkezine sıçramadan söndürüldü

Karaman’da tutuşan kuru otlar, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.

Karaman'da tutuşan kuru otlar, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2205 Sokak üzerinde bulunan trafo merkezi yanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin Bahçelievler Mahallesi'nin elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezine sıçramadan söndürdü. Yangını duyarak olay yerine gelen MEDAŞ görevlileri de trafo merkezinde inceleme yaptı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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