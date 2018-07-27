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27 Temmuz 2018 19:26

Tutuşan tahta paletler fabrikaya sıçramadan söndürüldü

Karaman’da tahta palet yapan bir fabrikanın bahçesindeki eski paletler tutuştu.

Tutuşan tahta paletler fabrikaya sıçramadan söndürüldü

27 Temmuz 2018 19:26

Alevler fabrikaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 18.30 sıralarında çıktı. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde tahta palet üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki eski kullanılmayan paletler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler kısa sürede geniş bir alanda bulunan diğer paletlere de sıçradı. Yangına ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye ekibi müdahale etti. Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de daha sonra gelerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış sebebini henüz tespit edemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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