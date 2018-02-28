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28 Şubat 2018 18:34

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranırken, kız arkadaşı ile birlikte uçuruma yuvarlanan cipte cesedine ulaşılan genç mühendis gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

28 Şubat 2018 18:34


Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınan genç maden mühendisi Gökhan Uyar’ın (25) cenazesi defnedilmeden önce Güneyyurt beldesindeki evlerine son kez getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Uyar’ın cenazesi, Güneyyurt Merkez Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulunda okutman olarak görev yapan Öznur Katan’ın ise yarın memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


Olay, dün meydana geldi. Maden mühendisi Gökhan Uyar (25) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulunda okutman olarak görev yapan Öznur Katan’dan (31) iki günden buyana haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Uyar ve Katan’ın gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Çok sayıda jandarma ve AFAD ekibinin katıldığı aramada, Gökhan Uyar ve Öznur Katan’ın cesetleri ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Ermenek Kalesi’nin arkasında yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmış cipin içinde bulundu.




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