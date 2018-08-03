Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi sempozyumu başladı

Ermenek Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyum açılış konuşmaları ile devam etti.

Sempozyumda ilk olarak Düzenleme Kurulu adına söz alan Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel, Türk-İslam Kültürünün yansımalarını taşıyan Ermenek’in sürekli bir ilim geleneği olduğunu ve yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle ülkemize önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, “Bilgi şölenimiz, bilgiye ve bilim insanına önem veren Ermenek’in, harekete geçirilmesi gereken potansiyeliyle eğitim, bilim, kültür, ekonomi ve turizmde adından sıkça söz ettiren bir yer olmasına katkı sunacaktır. Bu sempozyum Ermenek ve çevresini birçok disiplinde bilimsel bir bakışla iki gün boyunca tartışmayı, ardından da oluşacak olan Ermenek kitabında akademik birikime dönüştürmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ise, yer altı ve yer üstü kaynakları ile Türkiye’nin önemli yerleşim birimlerinden olan Ermenek’te düzenlenen sempozyumla gelecek nesillere önemli bir kaynak bırakılacağını ifade etti. Sözkesen, Ermenek’te üniversitenin öncülüğünde antik kazılar yapıldığını ve 2019 yılı içerisinde bir müze oluşturulacağını belirterek sempozyumda emeği geçen herkese ve bilim insanlarına teşekkür etti.

“Ermenek öz Türkçemizin temellerinin atıldığı merkezdir”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenek’in 250 yıla yakın bir süre hüküm süren Karamanoğulları Beyliğine başkentlik yaptığını belirterek, “Kültürü ve sanatıyla her zaman tarihe konu olan, öz Türkçemizin temellerinin atılarak milletimize kazandırıldığı merkez olan Taşeli Havzası Platosu, bu özelliklerinin yanı sıra İslamiyet öncesi ve sonrasına ait tarihi kalıntı ve yapıları, misafirperver, dostane insanları ile bölgemizin yaşanılası yerlerinden birisi olmuştur” diye konuştu.

İlçede ayrıca tarım, hayvancılık ve madencilik sektörlerinde ekonomik faaliyetlerin sürdürülmekte olduğunu ve kömür, demir, krom, kurşun gibi zengin maden yatakları ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurgulayan Rektör Akgül, “Coğrafi konumunun getirmiş olduğu dezavantajı hiçbir zaman bahane etmeyen hemşehrilerimiz bu durumu avantaja çevirerek eğitime büyük bir önem vermiştir ve bu sayede ilçemiz nüfusu yüzde 100’e yakın bir okuma oranına sahip olmuştur. İlçemizde bulunan eğitim öğretim kurumlarının yanı sıra Üniversitemiz Ermenek Meslek Yüksekokulu, gerek ilçemizdeki gençlerimize gerekse çevre illerden veya bölge dışından gelecek olan gençlerimize hizmet vermek, onları geleceğe hazırlamak için kucaklayıcı bir rol üstlenmiştir” şeklinde konuştu.

“Bu coğrafya bizim için bir sevdadır”

Bu coğrafyanın kendileri için bir sevda olduğunu ifade eden Rektör Akgül, “Zorlu coğrafi yapısı, iklimi, ulaşımı bir kenara,bizi bir tutan da o sevdadır. Dağlarındaki kekik kokusu, avuçlarında tuttuğu turkuaz suyu ile tarihin benliğimizi saran değerleri ve manevi iklimi ile her zaman gönlümüzün bir parçasıdır. Bugün burada her ne kadar Ermenek Sempozyumu adı altında toplanmış olsak da bizler Ermenek’in yanı sıra Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazım Karabekir ilçeleri ile, bütün mahalleleri ve köyleri ile Karaman’ız. Bir bütün halinde var olarak bölgemize ve ülkemize hizmet etmek için varız. İlimizin bütün değerleri ile kurum ve kuruluşları ile öncelikle Karaman’ın gelişimi, ardından bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için canla başla çalışmaya özen göstermeliyiz. Ayrımcı söylemleri bir kenara bırakıp tarihimizin bize mirası olan milli ve manevi duygularla, kardeşlik bağları ile kenetlenmemiz gerekmektedir. Artık ülkemizin geleceği için bir olmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Rektör Akgül, üniversitenin gelişiminden de bahsederek, “İlçemize ve şehrimize her türlü katkıda bulunan Bakanımız Lütfi Elvan Beye ve Karaman Milletvekillerimize, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yapımını üstlenen Hasan Kalan Beye, Karaman yerleşkemizde yapılacak olan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi için Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen Beye ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen paydaşlarımıza, tüm katılımcılarımıza, akademik ve idari personelimize ve misafirperverlikleri için Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen Beye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Ermenek tarihimiz, dilimiz, sanatımız ve kültürümüz açısından önemli bir konumda”

Karaman Valisi Fahri Meral ise, “Biliyorsunuz ki Ermenek yalnızca bölgemiz açısından değil tarihimiz, dilimiz, sanatımız ve kültürümüz açısından da önemli bir konumda yer almaktadır. Şuan kullanmakta olduğumuz Türkçemizin tohumlarının yeşerdiği Ermenek, Karamanoğlulları Beyliğine ev sahipliği yapmasının yanı sıra pek çok kültürel varlığı da bünyesinde taşımaktadır. Köklerini sağlam bir geçmişten alan ilçemiz bugün de bünyesinde gerçekleştirilen tarım, hayvancılık ve madencilik sektörleri ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamakta; zengin maden yataklarının oluşturduğu maddi katkının yanı sıra yetiştirdiği yaren insanlarla da sosyal yaşantımızı renklendirmektedir” diye konuştu.

Vali Meral, “Ermenek’i anlatmak ve anlamak için Ermenekli birisi olmak elbette ki önemlidir fakat Ermenekli olmayıp bu coğrafyayı bilen, bu coğrafyanın havasını koklayan, suyunu içen herkes Ermenek’in tarihini, manevi iklimi ve önemini er geç anlayacaktır. Bu sempozyum daveti ile buraya gelen siz değerli konuklarımız da gerek sempozyum boyunca sunulacak olan bildirilerle gerekse buradaki iki günlük tecrübelerinizle, Ermenek’in farklılıklarını yaşama imkanı bulacaksınız. Dilerim ki hepiniz buradan güzel hatıralarla ayrılacaksınız ve gerek Ermenek’i gerekse bizleri ömrünüz boyunca güzel bir şekilde anacaksınız. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Sempozyum açılış oturumu ile devam etti

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine Vali Meral ve Rektör Akgül tarafından plaket verilirken KMÜ Kütüphanesine çok sayıda kitap bağışlayan Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’a da teşekkür beratı takdimi yapıldı. Sempozyum, açılış oturumu ile devam etti. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün başkanlığında düzenlenen açılış oturumunda emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Tahsin Kesici ve Prof. Dr. İbrahim Ceylan birer sunum yaptılar. Prof. Dr. Bolay, bilim, kültür, bilimsel tarafsızlık, zihin ve zihniyet konularında değerlendirmede bulunurken, Prof. Dr. Kesici ise Karamanoğulları’na 250 yıl başkentlik yapan Ermenek hakkında bilgi vererek Ermenek’in kültür birikimi ve kendi hatıralarından bahsetti. Oturumun son konuşmacısı olan Prof. Dr. Ceylan ise Taşeli Bölgesi hakkında açıklamalarda bulunarak Ermenek’in geçirdiği evrelere değindi. 1930’lu yıllarda Ermenek’e elektriğin gelmesi ve radyo yayınları, 1992’de Ermenek Meslek Yüksekokulunun açılması, otel inşası ve hidroelektrik santralin kurulması gibi gelişmelere değinen Prof. Dr. Ceylan, Rektör Akgül’e de Ermenek’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sempzyum iki gün sürecek

Davetli konuşmacılara Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver tarafından plaket takdiminin ardından sempozyum, bildirilerin sunulacağı oturumlarla devam etti. Sempozyumda iki gün boyunca 168 araştırmacı tarafından 25 oturumda 130 farklı bildiri sunulacak.Tarih, Coğrafya, Biyografi, Edebiyat, Ziraat, Ormancılık, Ekonomi, Hayvancılık, Madencilik, Su Ürünleri, Enerji, Arkeoloji, Turizm gibi farklı alanlardan pek çok konunun ele alınacağı sempozyum, gezi programıyla sona erecek. Sempozyum program kitapçığına http://kmu.edu.tr/ermeneksempozyumu adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla Kaymakamlıkları ile Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla Belediyeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, il ve ilçe protokolü, üniversite personeli, bilim insanları, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.