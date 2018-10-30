Uyuşturucu satan 1 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, S.N isimli bir şahsın uyuşturucu sattığı yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları şüpheliyi otomobiliyle giderken yakaladı. Araçta arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Mahkeme kararıyla şahsın evinde de arama yapan ekipler, burada da 160 adet uyuşturucu hap ile 20 gram esrar buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.