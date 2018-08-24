Üzerlerine gelen otomobilden son anda kaçarak kurtuldular

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen iki kişinin kaçarak son anda kendini kurtarması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Ş. yönetimindeki 70 AAE 922 plakalı otomobil ile Ali B. idaresindeki 70 AAB 376 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 70 AAE 922 plakalı otomobil trafik lambasını devirdikten sonra manavın tezgahına çarparak durabildi. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen iki kişi ise üzerlerine gelen otomobili son anda fark ederek kaçtı. Kazada araçlarda bulunan Gülhan A. (80) ile Can T.P. (54) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.