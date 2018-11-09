Vali Meral: “Bir organ bir hayat” diyerek organlarını bağışladı

Etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz ve Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-DER) Başkanı Ercan Çalışkan Vali Meral'i makamında ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Meral'e bilgiler verirken ziyaretin ardından Vali Fahri Meral, Dr. Hasan Arslan ve Karaman Organ Nakli Derneği Başkanı Ercan Çalışkan'ın şahitliğinde, kendisini organ bağışçısı yapan evraklara imza attı.

Organ bağışının toplumdaki yeri ve önemine değinen Vali Meral, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağış Haftası'nın, kamuoyunu bilinçlendirmek ve organ naklinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Organ bağışı yapan her insanın nakil bekleyen nice hastalara umut olduğunu dile getiren Meral, organ bağışı en kutsal olan yaşama hakkını devam ettirme çabasıdır. Bu nedenle organ nakli konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, organ nakline teşvik etmek için gerekli çalışma ve gayret gösterilmelidir” dedi.

Bir cana hayat vermenin bütün bir insanlığa hayat vermekle eş değerde tutan dinimizin bu konuya verdiği önemi hatırlatan Vali Meral, öncelikle organ bağışının tıbbi ve hukuki gereklilikleri var. Bütün şartlar oluştuktan sonra yapılacak olan organ bağışı, hayata tutunmayı bekleyen insanlarımız için bir umut olacaktır “diye konuştu.

Bu kapsamda konunun önemini toplumun tüm kesimlerine doğru bir şekilde aktararak halkımızın bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Meral, etkinlikler kapsamında bütün vatandaşları da organ bağışında bulunmaya davet etti.

KAR-ON-DER Başkanı Ercan Çalışkan, imza programının ardından yaptığı açıklamada, organlarını bağışlayarak bu anlamlı kampanyaya verdiği destekten dolayı Vali Meral'e teşekkür ederek Vali Meral'in yaptığı bu anlamlı bağışın birçok hastaya umut olacağını ve toplumda farkındalık oluşturacağını dile getirdi.