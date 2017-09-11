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11 Eylül 2017 17:36

Vali Meral, Güldere köyünü gezdi

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Güldere köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Meral, Güldere köyünü gezdi

11 Eylül 2017 17:36


Güldere köyü ziyaretinde köy muhtarı ve köy halkı tarafından karşılanan Vali Meral, beraberindeki heyet ile birlikte köyü gezerek bir süre incelemelerde bulundu. Köyün ekonomik ve genel yapısı hakkında köy muhtarı Ramazan Aköz’den bilgiler alan Meral, köy halkının sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Köylerini ziyaret etmesinden dolayı Vali Meral’e teşekkür eden Güldere köyü halkı da ilin valisini köylerinde görmekten ve ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Vali Meral’in Güldere köyü ziyaretine, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer de eşlik etti.




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