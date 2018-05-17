Vali Meral, Karaman Kalesi’nde incelemelerde bulundu

Vali Fahri Meral’e incelemeleri sırasında Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, Müftülük, İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. Karaman Kalesi içerisinde, incelemelerine tadilat çalışmaları devam eden Pir Ahmet Camisi ile başlayan Vali Meral, cami içerisi ve alanında yapılan çalışmaları takip ederek, yetkililerden bugüne kadar yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Vali Meral, Pir Ahmet Camisindeki incelemelerinin ardından aynı alan içerisinde tadilat çalışmaları devam eden hamam, Kavas evi ile restorasyonu tamamlanan Nalıncılar Evinde de incelemelerde bulundu.