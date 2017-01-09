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09 Ocak 2017 12:48

Vali Süleyman Tapsız’dan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Süleyman Tapsız’dan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 12:48

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Tapsız yayınladığı mesajında; “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir. Halkın doğru ve tarafsız habere ulaşması için çalışan basın kuruluşları, gelişmiş toplumların itici gücüdür. Bu çalışmayı yapan basın emekçilerinin objektif, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlüklere duyarlı olması ise gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İlimizin tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine de önemli katkılar sağlayan yerel basın çalışanlarının bu güne kadar gösterdikleri gayreti, bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine inanıyorum. Bilindiği üzere, 15 Temmuz’da ülkemiz hem bir darbe girişimine, hem bir dizi terör eylemine, maruz kaldı. Darbe girişiminin başından itibaren duyarlı ve asil duruş sergileyen ulusal ve yerel basın kuruluşlarının darbe girişimi sırasında yaptıkları yayınlarla girişimin bertaraf edilmesinde önemli görevler üstlendiler. Bu sorumluluk anlayışıyla hareket eden tüm ulusal ve yerel gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinin yıldönümü olan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, ilimiz genelindeki tüm basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluk dileğiyle çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



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