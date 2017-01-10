Vali Tapsız, Karaman basını ile biraraya geldi

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilde görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polisevi’nde gerçekleşen buluşmada, Vali Süleyman Tapsız’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ile Emniyet Müdürü Levent Tutuk da yer aldı. Vali Tapsız, basın mensuplarını, birlik ve beraberliğe verdiği destekten dolayı kutladı. Önemli olanın birlik ve beraberlik olduğunu belirten Tapsız, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Türkiye üzerine çok çeşitli oyunlar oynanıyor. 15 Temmuz öncesinden itibaren başlayan bir süreç ve ardından 15 Temmuz’da daha sonra da terör olayları ülkemizde oynanan oyunların halen devam ettiğini gösteriyor. Bunların üstesinden gelmek için birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız gerekli. Karaman da bunu en güzel şekilde gösteren illerimizin başında geliyor. Burada gerçekten tek ses tek yürek olduk. Bu da bizi yönetici olarak her zaman mutlu etti ve gurur duyduk. Sizlerin tavrı, sizlerin yapmış olduğu haberler ve birliğe, beraberliğe vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hiç birinizden aykırı bir ses çıkmadı. Elbette hepinizin farklı siyasi görüşleri ve düşünceleri mutlaka var ama söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır" dedi.