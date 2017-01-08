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08 Ocak 2017 10:52

Vatandaşlar düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu

Vatandaşlar düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu

08 Ocak 2017 10:52

Karaman’da vatandaşların yağan sulu kardan ıslanmamak için altına girdikleri bir iş yerine ait sundurmanın üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin düşmesi ve vatandaşların kaçışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan durakta meydana geldi. Evlerine gitmek için durağa gelen vatandaşlar, otobüs ve minibüs beklemeye başladı. O sırada yağmaya başlayan sulu kar nedeniyle yolculardan bir kısmı ıslanmamak için iş yerlerine ait sundurmanın altına girdi. Olacaklardan habersiz beklemekte olan yolcular, bir anda altına sığındıkları sundurmanın üzerine çatıdan kopan kar kütlesinin düşmesiyle büyük bir panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Üzerine kar kütlesi düşen sundurma ise parçalandı. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, o anlar yan taraftaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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