Vincin açılan kolu otomobilin tavanına çarptı: 1 yaralı

Kaza, Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre U. yönetimindeki 06 AZ 9986 plakalı vincin hidrolik kolu, aniden yana doğru açıldı. Açılan kol, o sırada yoldan geçmekte olan Esra Ç., idaresindeki 42 CUU 49 plakalı otomobilin tavan bölümüne çarptı. Kazada otomobilin tavanı hasar görürken, sürücüsü Esra Ç., hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.