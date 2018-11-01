Yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut telef oldu

Karaman'da hububat ve bakliyat satışı yapan bir dükkanda çıkan yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut telef olurken iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 02.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'ndeki Hasan Özkaymak Buğday Pazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye alev topuna dönen dükkanı müdahale etti. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu bitişikte bulunan diğer dükkanlara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 90 ton çekirdek ile 12 ton nohutta telef oldu. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, maddi hasarın yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.