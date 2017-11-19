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19 Kasım 2017 15:26

Yangında ölen 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da dün iki katlı ahşap evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından saklandığı kanepenin altında ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Metehan Akkuş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında ölen 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

19 Kasım 2017 15:26


Yangında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Metehan Akkuş için öğle namazını müteakip Musalla Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ile Karaman Valisi Fahri Meral ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Yangın, dün öğle saatlerinde Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından ahşap evin birinci katında çıkan yangında anne Nimet Akkuş, oturma odasına koşarak odada bulunan 2 çocuğunu kurtarmak istedi. 15 yaşındaki Hümeyra Akkuş’u alevlerin arasından alarak dışarı çıkan anne, 2 yaşındaki oğlu Metehan’ı odada bulamadı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından saklandığı kanepenin altında yoğun dumandan etkilenerek ağır yaralı olarak bulunan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fenalaşan anne Nimet Akkuş ile sırt kısmı yanan kızı Hümeyra Akkuş da başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.




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