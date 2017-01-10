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10 Ocak 2017 17:25

Yangında ölen iki kız kardeşin de cesedine ulaşıldı

Yangında ölen iki kız kardeşin de cesedine ulaşıldı

10 Ocak 2017 17:25

Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden babadan sonra iki kız kardeşinde cesedine ulaşıldı.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında, evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan baba Kemal Sağlam’dan sonra kızları Zeynep ve Ebru Sağlam’ın cesetlerine de yaklaşık 10 saatlik çalışma ardından ulaşıldı. Baba ve kızlarının cesedi evin kiler bölümünde yan yana bulundu. Cesetler, kesin ölüm sebeplerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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