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Yaşlı adam şarampole inen traktörünün yanında ölü bulundu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde bahçesinden dönen yaşlı bir adam, şarampole inen traktörünün yanında ölü olarak bulundu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bahçesinden dönen yaşlı bir adam, şarampole inen traktörünün yanında ölü olarak bulundu.


Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğuk Pınar mevkisinde yoldan çıkarak şarampole inen traktörün yanında bir kişinin kıpırdamadan yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın öldüğünü tespit etti.


Polis, yaptığı araştırmada ölen kişinin Yusuf İbiş (69), olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yusuf İbiş'in cenazesi Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön incelemede Yusuf İbiş'in seyir halindeki traktörün üzerinde kalp krizi geçirmesi sonucu traktörün yoldan çıkarak şarampole indiği ve o sırada yaşlı adamın yere düştüğü tahmin ediliyor.

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