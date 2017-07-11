Yavru kızıl şahinler büyüyerek özgürlüğe kanat çırptı

Bir kişi arazide ölmek üzereyken bulduğu iki kızıl şahin yavrusunu Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Görevliler tarafından teslim alınan yavru kızıl şahinler ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün anlaşmalı olduğu veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirdikten sonra büyütülmek üzere Karaman Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün barınağına verildi. Yaklaşık üç ay boyunca bakılan ve belediye veterineri tarafından da kontrolleri yapılan yavru kızıl şahinler sağlıklı bir şekilde büyüdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibince büyüdükleri barınaktan alınan iki kızıl şahin, doğaya bırakılmak üzere Kılbasan köyünde bulunan ve yılkı atları ile Anadolu yaban koyunları başta olmak üzere birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Karadağ’a götürüldü. Burada kafeslerinden çıkarılan şahinler, gerçek yaşamları olan doğaya salındı. Bir süre salınmanın şaşkınlığını yaşayan şahinler, daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Genellikle İç Anadolu Bölgesinde yaşayan ve tarım arazilerindeki böcek ile kemirici hayvanları yiyerek beslenen kızıl şahinler çiftçi dostu olarak biliniyor.