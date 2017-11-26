Yeni evli koca Mehmet Atan: “Eşim töreye kurban gitmesin”

Mehmet Atan (32) ile Esra Bağışlar (22), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda okurken tanıştı. 2 yıl boyunca arkadaşlık yapan çift, 2016 yılında okuldan mezun olduktan sonra evlenme kararı aldı. İddiaya göre, Esra Atan’ın ailesi ise ilk etapta bu evliliğe izin vermedi. Daha sonra sevgililer gizlice resmi nikah kıydırarak evlendi. Kızlarının evlendiğini öğrenen aile, kızlarını da yanlarına alıp Hatay’ın Reyhanlı ilçesine dönerken, kocası Mehmet Atan’a da ailesiyle birlikte Hatay’a gelip kızlarını istemelerini söyledi. Geçen süre zarfında kızın ailesi, kızlarını kocası da dahil olmak üzere hiç kimseyle görüştürmedi. 6 ay boyunca eşine ulaşamayan Mehmet Atan gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin hayati tehlikesinin olabileceğini söyledi.

Eşinin zor durumda olduğunu, bir an önce eşine kavuşmak istediğini belirten Atan, şunları söyledi:

“Eşim yanımdayken anlattıklarına göre, orada bu tür şeylerin cezası ölümmüş. Eşim bunu bana defalarca anlattı. Hatta eşimi de kendi isteğimle göndermiştim ’Git bu iş güzellikle olsun’ diye. Sonra beni tehdit ettiler. Telefonumda tehdit mesajları var ve her şey elimizde kayıtlı. Eşimin bir an önce hayati tehlikeden kurtulmasını istiyorum. Eşimin zor durumda olduğuna eminim. Kız arkadaşları dahil hiç kimse ile görüştürmüyorlar, konuşturmuyorlar. Evliliğimden önce hayatının kurtulmasını istiyorum.”

"Çalmadığım kapı kalmadı"

Yardım için her yere başvuru yaptığını ifade eden Mehmet Atan, “Orada bir avukatla tanıştım. Vekalet verdim kendisine ama şu anda telefonlarımızı dahi açmıyor. 6 aydır çalmadığım kapı kalmadı ve bir türlü sonuç alamıyorum. Bir kadının geleceği, hayatı söz konusu ama bir türlü sesimi bir yerlere duyuramadım. Kimse bizimle ilgilenmedi” dedi.

Mehmet Atan, “Severek, isteyerek evlendik, mecburi ailemin tehdidi altında burada kalıyorum” şeklinde eşinin polise ifade verdiğini iddia etti. Eşinin ailesinin kendisinden eşyalı 3+1 daire, 10 bin Türk lirası süt parası, 10 tane Adana burması bilezik istediğini, bu talepleri yerine gelmeyince boşanma davası açtırdıklarını ileri süren Atan, "Benim eşimle bir sorunum yok, zaten bir hafta beraber kaldık aynı evde. Eşim beni, ben eşimi istiyorum ama sırf ailesi istemediği için boşanma davası açılıyor. Şu anda da istedikleri kızı benden ayırıp, para karşılığı biriyle evlendirmek. Kızın geleceğini, hayatını karartmak istiyorlar” dedi.

Devlet büyüklerinden yardım isteyen Atan, eşinin töreye kurban gitmemesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.