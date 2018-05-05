Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 00:35

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Karaman’da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

05 Mayıs 2018 00:35


Alınan bilgiye göre, Karaman’dan Mersin’e gitmekte olan 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsü Çamlık mevkiine geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsün yandığını fark eden şoför otobüsü yolun sağına çekerek otobüsteki yaklaşık 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinden sonra otobüs alev topuna döndü. Otobüsün yandığının bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunu trafiğe kapatırken, itfaiye de yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yol kenarında bekleyen ve korktukları gözlenen yolcular ise seyir halindeyken otobüsün bir anda arka kısmından alev aldığını söylediler. Yolcular başka bir otobüs ile gönderildi.


Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye yaptığı ön incelemede otobüsün motor kısmından alev aldığını tespit etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç