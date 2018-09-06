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06 Eylül 2018 16:49

Ziraat Odası Başkanı Muğlu; “Çiftçinin sıkıntısı büyük”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, gübre ve elektrik fiyatlarının bir an önce eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Muğlu; “Çiftçinin sıkıntısı büyük”

06 Eylül 2018 16:49


Çiftçinin mazot, elektrik ve gübreye gelen zamlardan ciddi anlamda etkilendiğini belirten Recep Muğlu, “Bu şekilde devam ederse çiftçimiz ekim yapmakta güçlük çekecek. Fiyatların yükselmesi üretimi ciddi manada etkiler. Bir zamla karşı karşıyayız. Merkezimiz Ankara’da hükümetle bu konu hakkında görüşmelerini sürdürüyor. Sonuç alınmazsa bu konuda bir koordinasyon yapılabilir ama şuanda erken. Görüşmelerin neticesinde olumlu sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Döviz fiyatlarındaki dalgalanma düşmediği sürece gübre ve mazot fiyatlarının da değişeceğini düşünmüyoruz. Ama döviz fiyatları önümüzdeki dönemde geriye doğru çekilirse biz de bundan olumlu etkileniriz. Hükümetimizin de bu konuda bazı tedbirler almayla ilgili yaptırımları gündeme getirmesi söz konusu. Ama gübre hammaddesi tamamen dövize bağlıdır. Döviz düşmediği müddetçe bunun düşmeyeceğinin altını çizmek lazım. Kurlar düşerse büyük ihtimalle bu fiyatlar de düşecektir” dedi.




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