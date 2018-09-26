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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Karaman Belediyespor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Karaman Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.


Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi takım Karaman Belediyespor hızlı başlasa da rakibinin ataklarına engel olamadı. Maçın 19. dakikasında konuk ekip Etimesgut Belediyespor Mehmet Fuat Gölbaşı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün şokunu üzerinden atamayan Karaman Belediyespor 33. dakikada Mehmet Bektaş'ın attığı golle soyunma odasına 2-0 yenik girdi. Maçın ikinci yarısında rakibine oranla daha iyi mücadele eden Karaman Belediyespor, 83. dakikada Hakan Bahran'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Maçı çevirebilme adına rakibinin üzerine giden Karaman Belediyespor, 90. dakikada kontra atakta Eren Taşkın'ın attığı golle sahadan 3-1 yenik ayrılarak kupaya veda etti.

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