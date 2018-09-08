11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kars’ta

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve AK Parti 23. Dönem Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın kızının düğününe katılmak üzere Kars’a geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü havaalanında 23. Dönem Milletvekili Zeki Karabayır karşıladı. Buradan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ne geçen Gül’ü, İl Kültür Müdürü Hakan Doğanay karşıladı. Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Harp Tarihi Müzesi’ni gezerek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Gül’e müze ile ilgili bilgiler verdi.

Müze çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, “Kars’a gelince ilk uğranacak yer burası tabii ki, özel bir vesile ile gelmiştim buraya, müzeyi görmekten çok büyük memnuniyet duydum. Çünkü Türk tarihinin en hüzünlü, en acı sayfaları 100 yıl önce buralarda yazıldı. 1. Dünya Harbi’nin 100. yıl dönümü işte bu son günlerde yaşandı. Bu müzenin de yeni açılmış olmasına ayrıca sevindim. Bu vesileyle açılmış diye düşünelim. İçinde yaşananlar çok acı şeylerdi. Sadece Sarıkamış değil. Bütün bu cephede o yıllarda yaşananlar, çok büyük çarpışmalar oldu. Çok büyük yokluklar içerisinde oldu. Hatta belki bu cepheyi savunurken, güneydeki bütün cephelere yardım gidemediği için oralar terk edildi” dedi.

En acı savaşların burada olduğunu ifade eden Gül, “Dünyanın en hüzünlü, en acıklı yılları maalesef Kafkas Cephesi’nde buralarda oldu. Bu hüzünlerin içerisinde çok büyük kahramanlıklar da oldu, büyük başarılar da oldu. Cephe dediğimizde Kars’tan Bakü’ye kadar, Gence’ye kadar oralarda Kafkas ordusunun kahramanlıkları hala tabii ki unutulmaması gerekir. Buralarda yaşananlar, bunları yeni nesillere, Türk gençliğine güzel bir şekilde hatırlatmak devletin de en güzel hizmetlerinden birisi. Emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gül, Harakani Türbesi’ni de ziyaret etti. Gül ve beraberindekiler, daha sonra Kars’tan ayrılarak Sarıkamış’a hareket etti. Gül, Sarıkamış’ta AK Parti 23. Dönem Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın kızı Kübra Karabayır’ın düğününe katılacak. Gül, geceyi Sarıkamış’ta geçirecek.