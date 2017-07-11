15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Doğan, Türkiye’de darbeyi Ankara ve İstanbul’dan sonra en ağır yaşan ilin Kars olduğunu ve Karslılarının darbecilere gereken dersi verdiğini kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında, Garnizon Şehitliği’nde program düzenlendi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Kars Valisi Rahmi Rahmi Doğan, “Malum geçen yıl Türk milleti, talihsiz bir gün yaşadı. 15 Temmuz’da ülkemize, bu milletin seçilmiş hükümetine karşı, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı içimizden çıkan bir takım hainler darbe girişiminde bulundu. Onun yıl dönümüyle ilgili etkinlikler plandık. Tabi bu milletin temiz tarihine kara bir leke sürmek için, bu milletin içerisinden çıkan hainler, bir girişimde bulundu. Bu millet bu hain girişimi püskürttü. Ve bu pisliği de temizledik. İnşallah temizlediğimizi düşünüyoruz. 1 yıllık bir süreç geçti. Şehitlerimiz var. 3 bin civarında gazimiz var. Ben önce şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlar hiç tereddüt etmeden, gözlerini kırpmadan o gece milletin geleceği için, evlatlarımızın geleceği için, bu toprakların için sokaklara çıktılar. Tankların önüne çıktılar. Kendilerini siper ettiler” dedi.

“Kars’ta ciddi bir darbe girişimi yaşandı”

Kars anlamında ciddi bir darbe girişimi yaşandığına dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, “İlimiz anlamında ciddi bir darbe girişimi yaşadık biliyorsunuz. Sizlerde yakinen takip ettiniz. 16 tane tank ilimizin çeşitli yerlerine, valiliğimiz, emniyet müdürlüğümüz, kritik bir takım noktalara çıkarak ili teslim almak için girişimde bulundular. Yine Sarıkamış’ta bulunan Sarıkamış 9. Komando Tugayı, benzer bir şekilde çıkarak, Sarıkamış’ın tamamını teslim aldı. Biz o gece hiç tereddüt etmeden darbe girişimine karşı durduk. Bütün birimlerimizle, bütün personelimizle, cesurca yürekli bir şekilde, bu milletin olması gerektiği şekilde direndik. Ve o gece darbe hem ilimizde, hem de Türkiye genelinde püskürtüldü. Darbecilerin hepsini o gece yakaladık, gözaltına aldık. Şuanda mahkeme süreçleri başladı. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Bu millet onları en ağır şekilde cezalandıracaktır. Bu millet onları asla affetmeyecektir. Millet olarak onları asla hiçbir zaman unutmayacağız. Nesillerimize, gelecek nesillerimize de bu 15 Temmuz kara lekesini anlatacağız” diye konuştu.

Öte yandan Kars Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Doğan ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi ziyaret edip, daha sonra Evliya Camii’ndeki Mevlid-i Şerif programına geçti. Mevlit sonrası tüm şehitler için dua edildi. Kars’ta, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.