4 gündür kayıp olan Sedanur sazlık alanda aranacak

Kağızman'da 4 gündür kayıp olan ve bütün aramalara rağmen bulunamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, Paslı köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulanan sazlık alanda aranacak.

Yaklaşık 4 metre yükseklikte bulunan sazlık alanda AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yüzeysel olarak arama yaptı. Daha önce de helikopter ile havadan bakılan sazlık alan içerisinde zehirli yılanlar olduğu için girilemiyor. Bir kısmına bakılan sazlık alan tekrar tam detaylı olarak aranacak.

Salık alanın aranabilmesi için 4 metre yükseklikteki sazların kesilmesi gerekiyor. Paslı köyü ve civar köyler tamamen aranırken, son olarak köye 4 kilometre uzaklıkta bulunan sazlık alana ekipler yoğunlaştı.

Öte yandan arama tarama çalışmaları bugünde sonlandırıldı. Çalışmalara yarın tekrar devam edilecek.