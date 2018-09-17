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9 yaşındaki Sedanur 2 gündür kayıp

Kağızman’da dün öğle saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel için arama çalışmaları 2.

Kağızman'da dün öğle saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel için arama çalışmaları 2. günde devam ediyor.


Kağızman'ın Paslı köyünde, dün öğle saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.


Bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile birlikte arama çalışması 2. günde devam ediyor.


Sedanur'dan henüz hiçbir haber alınamazken, bulunması için köy halkı da seferber oldu.

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