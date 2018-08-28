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28 Ağustos 2018 18:03

Ağustos ayında Kars beyaza büründü

Kars-Kağızman karayolunda etkili olan dolu, etrafı biranda beyaza bürüdü.

Ağustos ayında Kars beyaza büründü

28 Ağustos 2018 18:03


Kars’ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Kağızman Kars karayolu Paslı Geçidi’nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı. Etrafın bir anda beyaza büründüğü dolu yağışı bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.


Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı Kars’a kışı erken getirdi. Dolu ile birlikte hava sıcaklığında yaklaşık 7 derece düştüğü kentte yetkililer vatandaşları sağanak yağmur ve dolu yağışına karşı uyardı.




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