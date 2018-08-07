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07 Ağustos 2018 16:43

Ahmet Arslan baba ocağı Kağızman’da

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Ahmet Arslan baba ocağı Kağızman’da

07 Ağustos 2018 16:43

dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, baba ocağı Kağızman’da hemşerileriyle buluştu.


Ak Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan’ın ziyaretine Kars Valisi Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç kurum amirleri ve siyasiler eşlik ettiler.


İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Arslan, sorunları dinleyerek vatandaşlara sohbet etti.


Arslan, “Bugünlerde her zamankinden daha çok birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var gerek dışarıdan gerek içeriden ülkemizin büyümesini güçlenmesini istemeyen kesimler çeşitli bahaneler ile her alanda saldırıyorlar bizim ele ele verip ülkemize sahip çıkmamız bu saLdırları boşa çıkaracaktır inşallah” dedi.


Ahmet Arslan ve beraberindeki heyet Bulanık köyünde yemek programına katıldıktan sonra ilçeden ayrıldılar.




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