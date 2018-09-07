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07 Eylül 2018 10:26

Ahmet Arslan: “Eğitime verdiğimiz destek meyvelerini verdi“

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Ahmet Arslan: “Eğitime verdiğimiz destek meyvelerini verdi“

07 Eylül 2018 10:26

dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Geçen yıl eğitime verdiğimiz destek çok şükür meyvelerini verdi. Başarı oranı ve yerleşen öğrenci sayımız fazla.” dedi.


Kars genelinde eğitimde artan başarı oranını değerlendiren Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Geçen eğitim ve öğretim döneminde gerek liselere geçiş gerekse üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize eğitimlerine destek amaçlı verdiğimiz materyaller olsun kitaplar olsun ciddi katkılar sundu. Öğretmen ve idarecilerimizin de emekleri ile açıklanan lise ve üniversite sonuçlarına baktığımızda Türkiye’nin başarılı birçok okuluna yerleşen Karslı öğrencilerimiz var. Sayılarıda oldukça fazla bir insanın verdiği emeklerinin karşılığını alması hem de bunun geleceğimiz olan çocuklarımızdan olması oldukça gurur verici” diye konuştu.


Arslan, yeni eğitim öğretim yılında yine öğrencilerimizin yanında olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.


Ahmet Arslan, “Bizlere Kars’ımıza bu mutluluğu yaşatan başarımıza ortak olan emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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