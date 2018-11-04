AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın: “Kimse Kars'a sahip aramasın. Kars'ın sahibi Karslılardır”

AK Parti Kars il Başkanı Adem Çalkın, Kars'ın AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu ve 2019 yerel seçimlerine giderken Karslıların sağlıklı bir şekilde düşünerek gereğini yapacağını belirtti.

Karslılardan Kars'ı muhalefette bırakmak için yapılan söylemleri dikkate almamalarını isteyen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kars'ın sahipsiz olmadığını, Kars'ın manevi sahibinin Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri olduğunu ve Kars'ın sahibinin Karslılar olduğunu söyledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yerel ve ulusal basının temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında bir araya geldi.

AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır olduğu toplantı da Başkan Başkan Çalkın, Pazartesi günü belediye başkanlığı aday adayı başvurularının başlayacağını bildirdi.

2019 yerel seçim takviminin belli olduğunu ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “2019 yerel seçimleri MKY toplantısından sonra seçim takvimi belli olmuştur. Öncelikle Türkiye'mize, AK Partimize, Kars halkımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu dönem seçilecek olan belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimizle birlikte Kars'ımıza çok güzel hizmet edebilme fırsatı buluruz” dedi.

“Kars'ın AK Parti'ye ihtiyacı var”

Aday adaylarının başvuruların 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayacağını, aday adayı başvurularının 12 Kasım 2018 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatan Çalkın, “Yine belediye başkanlığından ziyade belediye ve il genel meclis üyelikleri içinde aynı tarih söz konusudur. İl Belediyesi'ne müracaat etmek isteyenler, İl Başkanlığımıza, İlçe Belediyelerine müracaat etmek isteyenler ister ilçe başkanlığına, isterse de il başkanlığına yine müracaatlarını yapabilecekler. Karslılar 2019 yerel seçimlere giderken sağlıklı bir şekilde düşünecek. İnşallah bizimde Kars'ımıza layık adaylarla karşılarına çıkacağımıza emin olsunlar. Kars'ın AK Parti'ye ihtiyacı var. Bunu Kars'ta yaşayan vatandaşlarımız çok iyi bilmekte, Kars AK Parti'yi özlem ve hasretle belediyeye beklemektedir” diye konuştu.

“Kars'ı muhalefette bırakmak için yapılan söylemleri dikkate almayalım”

Sarıkamış, Akyaka, Arpaçay, Selim, Susuz ve Dağpınar Belediyelerinin AK Parti'nin referansı olduğunu vurgulayan Başkan Adem Çalkın, “Bugün bu belediyelerimizi gidip gezebilirsiniz. Şehir merkezine yapılan işleri görebilirsiniz. İlçe merkezlerinde adeta devrim yaşandığını göreceksiniz. Vatandaşlarımıza, kıymetli Kars halkımıza, buradan bir hemşehriniz olarak, bir il başkanı olarak, bende bu şehirde yaşayan biri olarak, önerim şu, gerçekten Kars'ı muhalefette bırakmayalım. Kars'ı muhalefette bırakmak için yapılan söylemleri dikkate almayalım” şeklinde konuştu.

“Kars'ın sahibi Karslılardır. Kimse Kars'a bir sahip aramasın”

Bazı siyasetçilerin siyaset yapmak için Kars'ın sahibi olmadığını ileri sürmelerinden rahatsız olduğunu dil getiren Başkan Çalkın, daha sonra şunları söyledi:

“Kars sahipsiz değildir. Kars'ın manevi sahibi Hasan Harakani Hazretleri olarak görüyoruz. Nitekim Kars'ın sahibi Karslılardır. Kimse Kars'a bir sahip aramasın. Bu söyleme de çok karşıyım. Çünkü bunu dile getiren siyasetçiler var. Bir yere sahiplik etmeye gerek yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten bir Cumhurbaşkanı var. O Cumhurbaşkanının her ilde milletvekilleri var. Belediye başkanları var. İl genel meclis üyeleri var. İl başkanları var. Biz bu şehirde hizmet eden neferleriz. Biz kimseye sahiplik yapmaya gelmiyoruz. Kars'a hizmet yapmaya geliyoruz. Bu aşamada da Kars'ın hizmetkarını seçmek için ellerimizi vicdanımıza koyacağız. Irkçılık yapmadan, ucuz siyasete bulaşmadan, siyasi tüccarlık yapmadan, Allah'ın izniyle iktidar partisini tekrar belediye yönetimine getireceğiz. Ve inşallah Kars'ımızı şahlandıracağız. 2023 vizyonunda Türkiye'ye, uyum sağlayabilmesi için Kars'ımızın AK Partili belediyeciliğe girmesi lazım.”