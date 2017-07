AK Parti İl Başkanı Çalkın, değerlendirmelerde bulundu

Başkan Çalkın, 15 Temmuz’da Demokrasi Meydanı’nda tüm Kars halkıyla birlikte demokrasi nöbeti tutacaklarını belirti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumartesi günü İl Başkanları olarak ilk toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. Çok verimli ve güzel bir toplantı geçti. Tabi orada Sayın Cumhurbaşkanımız bütün illerimizi selam götürün deyince üzerimizde kalmasın, biz bu selamı sizlerin aracılığıyla tüm Kars halkına da iletmiş olalım diyen Başkan Adem Çalkın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın girişimleriyle Çıldır Gölü’nde düzenlenen Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinliklerinin Ankara’da yansımalarının çok güzel olduğunu söyledi.

Başkan Adem Çalkın, “ Geçen hafta Pazar günü sayın Bakanımız burada Çıldır Gölü’nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramını gerçekleştirdi. Buradaki yansımaları kadar Ankara’da da yansımaları çok güzeldi. Yıllardır Kars’a deniz getireceğiz, sözleri adeta kinayeli bir şekilde gerçek oldu. Bugün herkes bunu konuşuyor. Çıldır Gölü gerçekten farklı bir programa ev sahipliği yaptı. Bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bir ilin Bakanının olması tabi çok farklı yansımaları oluyor bunu da herkes gün geçtikçe Kars’ta görüyor” dedi.

Milletvekili Selahattin Beyribey’in de yaklaşık bir haftadır Kars’a olduğunu ifade eden Başkan Çalkın, “Sayın Milletvekilimiz Selahattin Beyribey Kars’talar. O da yine teşkilatlarla ve protokol ile birlikte güzel bir program düzenledi. Sayın Vekilimiz bugün köy yollarını gezdi. 230 kilometre Özel İdarenin 100 kilometre Karayollarının olmak üzere toplam 330 kilometre köy yolları yapılıyor. Bunları da milletvekilimiz yerinde denetliyor. AK Parti her alanda her yerde her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta 2 ilçe başkan yardımcılarımız terör örgütlerinin hain saldırısı sonucu şehit edildi. Kendilerine Allah rahmet etsin, ailelerine sabır ve başsağlığı dilerken, menfur saldırıyı şiddetle kınayan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 15 Temmuz’da Kars’ta demokrasi nöbeti tutacaklarını kaydetti.

Başkan Çalkın, “15 Temmuz programı Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla inşallah biz bu millete unutturmayacağız. 15 Temmuz’u hiçbir zaman her zaman yaşatacağız, hiçbir zaman anlamını kaybetmesine fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz programları 11 Temmuz’da başlayacak 16’sına kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgiler 7 Temmuz’dan sonra Genel Merkezimiz tarafından açıklanacak. ‘Rabbim bu ülkeye bir daha darbeler yaşatmasın’ diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.